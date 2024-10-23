Великая рассказала, когда завершит профессиональную карьеру: «Каждый сезон задаю себе вопрос, зачем мне нужно фехтовать»

Двукратная олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о своем будущем.

«Каждый сезон на протяжении многих лет, как только появился первый ребенок, задаю себе вопрос — зачем мне нужно фехтовать. Но один из важных аспектов мотивации — удовлетворение и удовольствие. Все это я получаю до сих пор. Хотя иной раз кажется, что тяжело. Коленки и спина болят, есть дети, школа, дом, общественная работа. И кажется — ну куда дальше. А начинаешь фехтовать, хорошо получается, отбираешься на соревнования — это мотивирует, что ты еще можешь использовать свои ресурсы для достижения целей, завоевания медалей. Соревнования сейчас проходят в России, мои родные могут на них приезжать. И когда я вижу их сумасшествие на трибуне — от этого отдельный кайф. Это такое состояние души... Пока моя душа поет и танцует от фехтования, я буду продолжать», — сказала Великая «СЭ».

Российские фехтовальщики пропустили Игры-2024 в Париже. В ноябре 2023 конгресс Международной федерации фехтования (FIE) в ноябре 2023 года большинством голосов принял решение о возвращении российских и спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, но не допустил к турнирам ряд ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.