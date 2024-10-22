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Свищев: «Чиновники из МОК действительно обзванивают коллег и рекомендуют отказаться от соревнований в России»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» высказался о призывах к бойкоту Игр БРИКС со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чиновники из МОК и других международных федераций действительно обзванивают коллег, включают свои ресурсы и, мягко говоря, «рекомендуют» отказаться от всех соревнований, проводимых на территории России. Такое неспортивное поведение коллег из МОК огорчает.

Россия продолжит проводить международные соревнования и делать это на высочайшем уровне. К сожалению, это действительно может повлиять, и некоторые страны могут отказаться от соревнований в России, либо отправить не топовых спортсменов. Дело в том, что многие федерации и национальные олимпийские комитеты живут в том числе за счет субсидий, которые получают от МОК и международных федераций. И последние могут заявить так: «Если вы поедете — вы не получите помощь». И это фактор сдерживания для многих стран для участия в соревнованиях в России», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее о попытке МОК отговорить страну участвовать в Играх БРИКС «СЭ» сообщал Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес.

Дарик Агаларов

Дмитрий Свищев
МОК
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