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Сегодня, 10:33

РУСАДА предложило ВАДА внести изменения во Всемирный антидопинговый кодекс 2027 года

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация отправила в ВАДА предложения о внесении изменений в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса.

«Мы считаем необходимым внести изменения в положения Всемирного антидопингового кодекса и стандартов, определяющие границы ответственности национальных антидопинговых организаций за соответствие текста документов, регламентирующих сферу борьбы с допингом в спорте. При этом организации не должны признаваться несоответствующими кодексу в случае возникновения у ВАДА или иных учреждений вопросов в отношении нормативных актов, разработка и утверждение которых выходит за рамки полномочий, компетенции и юрисдикции национальных антидопинговых организаций», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Генеральный директор РУСАДА отметила, что вопрос несправедливости предъявления требования об изменении федерального законодательства к независимым антидопинговым агентствам обсуждался на международном форуме в Минске, и многие представители других стран согласились с позицией российской организации.

В сентябре 2023-го Всемирное антидопинговое агентство начало работу над кодексом 2027 года. Ожидается, что окончательная версия документа будет представлена в ноябре 2025-го.

Осенью прошлого года ВАДА заявило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу организации. Сообщалось, что главная причина, по которой статус соответствия РУСАДА остается без изменений, заключается в том, что Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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