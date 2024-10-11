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11 октября, 20:56

В РУСАДА прокомментировали избрание украинца Бедного в исполком ВАДА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА приложит все усилия для соблюдения прав спортсменов, если столкнется с проблемами из-за политики.

Ранее в исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) был избран министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Если из-за политики мы столкнемся с неразрешимыми проблемами и препятствиями, которые не позволят агентству выполнять свою миссию, то приложим все усилия для того, чтобы наладить эту работу иным образом, во благо чистого спорта и соблюдения прав спортсменов. Несмотря на то что руководители многих международных организаций делают громкие заявления против политизации спорта, на деле мы видим совсем иные решения. Будем внимательно следить за ситуацией», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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