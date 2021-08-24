В США придумали, как снова покарать Россию за допинг. Нас приравняют к мафии

В Конгрессе США представили новый закон, который должен исправить «нерешительность МОК и ВАДА в борьбе с российским мошенничеством».

К сожалению, оказались правы те, кто опасался, что нынешними антидопинговыми санкциями ВАДА с лишением России флага и гимна до конца 2022 года, преследованием нашей страны на спортивных площадках не ограничится. Во время Олимпиады в Токио в Конгрессе США достаточно незаметно прошла презентация нового законопроекта, который должен сделать «борьбу за чистый спорт» и применение «Акта Родченкова» более агрессивными. Идея американских законодателей в том, чтобы приравнять создателей схем массового употребления допинга к представителям организованной преступности, после чего у правоохранителей из США появится возможность жестко преследовать их по всему миру — с блокировкой счетов, внедрением агентов под прикрытием и проведением «наступательных операций».

«Акт Родченкова» окончательно вступил в силу в декабре 2020-го. Он гласит, что организаторы допинговых схем, от которых пострадают американские спортсмены, должны будут либо выплатить штраф в размере до миллиона долларов, либо отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. При этом под действие «Акта» подпадают организаторы и участники любых соревнований, где выступают представители США либо есть американские спонсоры. Были опасения, что американцы начнут через Интерпол требовать выдачи допингеров для расправы уже во время Игр-2020, но этого не произошло. Тем не менее конгрессмены в начале августа признали, что права чистых спортсменов из Соединенных Штатов во время Олимпиады были защищены недостаточно и необходимы новые юридические механизмы для эффективного применения «Акта Родченкова».

Неудачи в решающие моменты борьбы за чистый спорт

Казалось бы, что плохого в том, что американцы за свой счет окончательно очистят мировой спорт от допинга? Ведь бюрократия в МОК, ВАДА и CAS действительно способна взбесить любого нормального человека. А добро и правда иногда должно быть с кулаками. Проблема в том, что обоснование нового закона, которые его авторы пафосно назвали «Золотой Акт», буквально пестрит отсылами к «культуре допингового обмана, поощряемого в таких авторитарных государствах, как Россия». При этом конгрессмены приходят к выводу, что «Всемирное антидопинговые агентство и МОК неоднократно терпели неудачу в решающие моменты борьбы за чистый спорт», а санкции с лишением России флага в Токио-2020 «были недоcтаточным ответом на практику государственной терпимости к систематическому употреблению допинга».

Очевидно, что в США считают возможности давления на российский спорт через международные структуры исчерпанными и намерены теперь действовать самостоятельно. В частности, через свой Закон о борьбе с коррупцией за рубежом и Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях. Эти документы были приняты еще в 1970-х годах и направлены в первую очередь для преследования боссов организованной преступности. Теперь к мафиози предлагается приравнять организаторов сетей распространения допинга. В том числе — иностранные общественные и государственные структуры, а возможно — и целые страны.

На территории США агрессивное применение «Акта Родченкова» грозит арестом всех подозреваемых в «системном допинге» и их пособников. Кроме того, эти люди теоретически могут быть задержаны по американскому ордеру на территории других страы. Также физические и юридические лица в перспективе могут быть внесены в черный список Минфина США (это уже сделано в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии, но не из-за допинга, а из-за того, что эта структура якобы «контролируется семьей Лукашенко»). Санкции Минфина предполагают блокировку всех расчетов через международные банки и платежные системы, а также возможный арест недвижимости и иного имущества. Ну а как могут выглядеть «наступательные операции» в исполнении ФБР, остается только догадываться.

Демократия против «клептократии»

Скорее всего, отдельным спортсменам за частные допинговые инциденты по-прежнему ничего не грозит. Хотя теоретически остается шанс, что они будут признаны «пособниками» неких допинговых мафиози и тоже отправятся на американские нары. В целом на территории своей страны и со своими гражданами законодатели США, наверное, имеют шансы поступать так, как им заблагорассудится. Но, во-первых, из-под действия «Акта Родченкова» лоббистами конгресса выведены все североамериканские профессиональные и студенческие лиги (а это тысячи спортсменов). А во-вторых, возмущение вызывает экстерриториальность закона и подсудность «Акту» людей из других стран. Ведь очень мало найдется международных стартов, в которых бы не участвовали американцы. А значит, под прицелом спецслужб США — абсолютно все.

Конечно, историй, которые можно было бы охарактеризовать как «системное применение или распространение допинга», достаточно мало. В самих США вспоминается разве что дело лаборатории BALCO, скандал с велокомандой US Postal и Лэнсом Армстронгом и, возможно, обвинения в отношении «проекта Орегон» Альберто Салазара. В Европе еще было дело «Фестины» да «операция Пуэрто». Из недавнего — суд над немецким доктором Марком Шмидом. Но есть большие сомнения, что американцы станут ворошить эти старые расследования. А вот «русское дело», основные доказательства по которому также относятся к 2011-2015 годам, — это то, что по-настоящему заводит борцов за чистый спорт. Как показал хейт по этой теме во время Олимпиады в Токио, никто на Западе не собирается вникать в то, что изменилось в России за последние шесть лет. Для них наша страна продолжает быть эпицентром допингового ада, который надо как минимум изолировать от «цивилизованного мира».

Очевидно, что спорить бессмысленно. Ведь все попытки показать, что в США сейчас громких допинговых инцидентов намного больше, чем в России, упираются в железный аргумент: «У нас это частные нарушения, а у вас — результат работы прогнившей государственной системы». «Противостояние чистого спорта и допингеров сравнимо с противостоянием демократических режимов и клептократии, где процветает коррупция и спонсируемый государством обман при помощи запрещенных препаратов, — пишут авторы «Золотого Акта». — Наказание России за государственное мошенничество с допингом на протяжении десятилетий со стороны международных спортивных структур было недостаточным. МОК продолжает игнорировать ключевые моменты в противостоянии допинговой культуре. Поэтому законодателям в США необходимо встать на защиту чистых спортсменов. Показать, что за их права будут бороться, а любое мошенничество с допингом в олимпийском спорте неизбежно будет пресечено и наказано».