Кремлев заявил, что о работе Баха в МОК нужно забыть и никогда больше такого не повторять

Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал будущий уход Томаса Баха с поста главы МОК.

Ранее функционер объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

«Бах? А, это хромая лошадь! Что ему еще можно сказать? Ушел — надо просто эту историю сжечь и исключить. Чтобы не вспоминать о ней. Олимпийская семья должна запомнить правление Томаса Баха как тот негатив, который никогда не должен повториться. Как ту глубокую ошибку, которую никогда нельзя совершить снова», — цитируют Кремлева «Известия».

Бах возглавляет МОК с 2013 года, срок его полномочий истекает в 2025 году.