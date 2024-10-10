Тренировка сборной России была отложена из-за проверки РУСАДА

Как стало известно «СЭ», открытая тренировка сборной России по футболу, которая должна была начаться в 17:30, была отложена из-за внезапной проверки РУСАДА, которое забрало 10 футболистов на допинг-контроль.

Открытая тренировка команды должна пройти на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

9 октября стало известно, что товарищеский матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.