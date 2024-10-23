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Сегодня, 13:20

Афганистан поддержал российских спортсменов: «Спорт — это не политика. Санкции в отношении России нужно убрать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности директора Главного управления физической культуры и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в комментарии «СЭ» поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Какие у вас остались впечатления от визита в Россию?

— В первую очередь мы хотим поблагодарить Министерство спорта Российской Федерации, также Международную ассоциацию дружбы за приглашение Афганистана. В Уфе было очень интересно. Мероприятие было организовано очень хорошо. Мы увидели там много нового. У нас очень хорошие впечатления от Москвы и Уфы. Россия — очень сильная страна, особенно в сфере спорта. Мы надеемся и уверены, что в этой сфере Россия развивается и у нее будут хорошие результаты. Спорт — символ дружбы и объединения всех людей. Мы надеемся, что в будущем МОК снимет санкции с России, потому что спорт — это не политика. Это должно идти отдельно.

— Российские спортсмены в течение больше чем двух лет отстранены от международных соревнований. При этом Израиль, например, продолжает выступать. Как вы смотрите на это?

— Мы всегда говорим, что политика и спорт не должны быть вместе. Спорт не знает границ. Поэтому мы всегда выступали, чтобы санкции с России были сняты. Также в Уфе (на форуме «Россия — спортивная держава». — Прим. «СЭ») мы обсуждали этот вопрос. Санкции в отношении России несправедливы, их нужно убрать.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

МОК
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