Российский велогонщик подозревается в нарушении антидопинговых правил

Российский велогонщик Григорий Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

«Сейчас я нахожусь во временном отстранении. До окончания разбирательств я ничего комментировать не буду», — приводит слова 41-летнего спортсмена агентство.

Францев временно отстранен от участия в соревнованиях с 9 сентября.

18 августа Францев принял участие в чемпионате России по маунтинбайку, который проходил в Шерегеше, где занял итоговое девятое место.