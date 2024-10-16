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Допинг

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Российский велогонщик подозревается в нарушении антидопинговых правил

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Российский велогонщик Григорий Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

«Сейчас я нахожусь во временном отстранении. До окончания разбирательств я ничего комментировать не буду», — приводит слова 41-летнего спортсмена агентство.

Францев временно отстранен от участия в соревнованиях с 9 сентября.

18 августа Францев принял участие в чемпионате России по маунтинбайку, который проходил в Шерегеше, где занял итоговое девятое место.

Источник: ТАСС
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