25 российских боксеров выступят на чемпионате мира по боксу (17-18 лет) с гимном и флагом

25 российских боксеров примут участие в первенстве мира среди спортсменов в возрасте 17-18 лет, которое состоится в Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«В мужском турнире выступят 13 спортсменов, в женском — 12. Сборная России выступит без ограничений, с флагом и гимном страны», — сообщили в федерации.

Соревнования пройдут в городе Будва и завершатся 4 ноября.

Большинство российских спортсменов отстранено от участия в международных соревнованиях с 2022 года.