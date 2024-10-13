Le10sport: «Марсель» рассматривает возможность подписания Погба

Дисквалифицированный за допинг полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Марсель» после окончания срока отстранения.

Ранее стало известно, что Погба сократили срок накзания с 4 лет до 18 месяцев после удовлетворения апелляции в CAS, и он сможет вернуться в профессиональный футбол уже в марте 2025 года. Тем не менее, по информации СМИ, руководство «Ювентуса» намерено расторгнуть контракт с игроком досрочно.

Le10sport со ссылкой на La Provence утверждает, что руководство «Марселя» рассмотрит возможность трансфера француза в зимнее трансферное окно.

Также интерес к Погба проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

31-летний полузащитник известен по выступлениям за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а также является чемпионом мира в составе сборной Франции.