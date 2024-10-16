World Athletics сохранила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В новом списке по-прежнему присутствует 38 представителей России, среди которых прыгуны в высоту Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Наталья Спиридонова, бегуны Полина Миллер, Ольга Вовк, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, выступающие в прыдках с шестом Полина Кнороз, Тимур Моргунов, Александр Соловьев и другие атлеты.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения, а в декабре 2023-го президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась.