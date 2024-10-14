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Допинг

Сегодня, 10:42

Победители Московского марафона получат призовые только после успешного теста на допинг

Руслан Минаев
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Победители Московского марафона получат призовые деньги только в случае успешного прохождения допинг-тестирования.

«Решение о проверке кого-то из участников нашего марафона принимает РУСАДА. Но у нас есть понимание, на какое количество допинг-проб мы заключаем договор и сколько спортсменов планирует протестировать само Российское антидопинговое агентство. В прошлые годы было такое, когда РУСАДА брало около 60 допинг-проб», — цитирует ТАСС директора Московского марафона Дмитрия Тарасова.

Победителями Московского марафона, протяженность которого составляет 42,2 км, стали Юннесс Беннар из Марокко и россиянка Александра Морозова. Беннар в случае успешного прохождения допинг-контроля получит не менее 850 тысяч рублей, Морозова — не менее 670 тысяч.

Источник: ТАСС
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