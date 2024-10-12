Уволенный физиотерапевт Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я тоже смогу рассказать, что произошло»

Джакомо Нальди, бывший физиотерапевт итальянца Янника Синнера, прокомментировал ситуацию с допинговым делом первой ракетки мира.

«У меня все в порядке. Я сожалею о произошедшем, как и все остальные. Надеюсь, что рано или поздно я тоже смогу рассказать, что произошло, чтобы дать более полную картину. Янник написал мне, он был любезен, как и весь персонал. В остальном я получал и читал неприятные вещи, но это часть тенниса», — заявил Нальди.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток. Позже Синнер уволил Нальди и тренера Умберто Феррару.

При этом в ВАДА рассчитывают добиваться дисквалификации итальянца сроком от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать Синнера.