«Американцы могут начать похищать наших спортсменов, обвиняемых в допинге». Что имел в виду Сергей Лавров?

Министр иностранных дел России заявил, что международная система борьбы с допингом в спорте приватизирована Западом.

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров во время визита в Екатеринбург сделал несколько заявлений по поводу антидопинговых санкций в отношении России и в целом о системе борьбы с запрещенными веществами в мировом спорте. Самым ярким и одновременно не совсем понятным для непосвященных высказыванием министра стало предположение, что американские силовики в рамках реализации «Акта Родченкова» могут начать похищать иностранных спортсменов и вывозить их на свою территорию, чтобы привлечь к ответственности за допинговые нарушения. Возможен ли подобный сценарий, и если да, то когда и в каких странах нашим атлетам надо опасаться подобных атак?

— Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях, — приводил ТАСС слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Против организаторов допинговых схем

Накануне уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев действительно говорил о том, что с 2008 года спецслужбы США задержали в третьих странах и вывезли в Штаты более 50 граждан России. Правда, здесь надо иметь в виду, что обычно лишение свободы производится силами местных стражей порядка через запрос Интерпола или по прямой просьбе ФБР. Случаи, когда американский спецназ сам занимается арестом или расправой над неугодными иностранцами на чужой территории, крайне редки. И всякий раз это большой скандал. Какой был, например, в момент похищения силовиками из США на Мальдивах россиянина Романа Селезнева, которого обвиняли в киберпреступлении.

Но все-таки вопрос выдачи обвиняемого американцам обычно решает местный суд. Другой вопрос, что мало кто решается отказать спецслужбам США. Но все-таки тезис о «краже» иностранных граждан, нарушивших американские законы (а тем более — угрожающих спортивным интересам США), надо ставить в кавычки. Могут ли в запросах на выдачу правосудию США теперь оказаться иностранные спортсмены, нарушившие допинговые правила? Теоретически да, хотя на практике здесь тоже много нюансов. И чтобы разобраться в них, необходимо напомнить, что такое «Акт Родченкова» и зачем он принят американскими законодателями.

«Акт», названный в честь беглого российского ученого и информатора ВАДА Григория Родченкова, вступил в силу в декабре 2020-го и направлен против организаторов допинговых схем, от которых страдают американские спортсмены. Виновные в таких нарушениях могут быть оштрафованы на сумму до миллиона долларов либо отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. При этом под действие «Акта» подпадают в том числе иностранцы — организаторы и участники любых соревнований, где выступают представители США либо где есть американские спонсоры. Наибольшую критику здесь вызывает экстерриториальность закона и подсудность «Акту» людей из других стран. Ведь очень мало найдется международных стартов, в которых бы не участвовали американцы. А значит, под прицелом американских правоохранителей — абсолютно весь мировой спорт.

Дьявол — в деталях

Были опасения, что американцы начнут через Интерпол требовать выдачи допингеров для расправы уже во время Олимпиады-2020 в Токио, но этого не произошло. В США пришли к выводу, что одного «Акта Родченкова» для победы над допинговой заразой в мировом масштабе мало. Поэтому сейчас предлагается приравнять создателей схем массового употребления допинга к представителям организованной преступности, после чего у американских спецслужб появится возможность жестко преследовать их по всему миру — с блокировкой счетов, внедрением в ряды допинговых картелей агентов под прикрытием и проведением «наступательных операций» (что это такое, не совсем понятно, но возможно, этот термин предполагает в том числе похищение людей в других странах).

В данный момент «мафиозные» дополнения к «Акту Родченкова» пока не приняты — обсуждения могут занять несколько лет. Поэтому пока максимум, что грозит подозреваемым в допинге, — запрос на экстрадицию в США. И навряд ли в таком запросе будут имена спортсменов, замешанных в частных инцидентах с «запрещенкой». «Акт» в первую очередь направлен против крупных дилеров допинга, а также должностных лиц, которые занимаются распространением стимуляторов или покрывают допинговые схемы. Хотя теоретически остается шанс, что и какие-то спортсмены будут признаны «пособниками» допинговых мафиози и тоже отправятся на американские нары. Ну, а самое страшное здесь — как американские силовики или суды могут интерпретировать «борьбу за чистый спорт».

К сожалению, в последнее время от представителей США приходилось слышать много дичи о «русском допинге». И поэтому опасения Сергея Лаврова, несмотря на их некоторую гипертрофированность, наверное, имеют под собой основания. Ну и очевидно, что первый же случай ареста спортсмена на международных соревнованиях по обвинению из «Акта Родченкова» навсегда разрушит общепланетарную систему спорта высших достижений. И аргумент «не употребляйте «запрещенку», и тогда вам нечего бояться» здесь, увы, не работает. История борьбы с допингом знает сотни случаев ошибочных и очень спорных обвинений. И одно дело — дожидаться правосудия, будучи отстраненным от соревнований. А другое — «до выяснения» быть экстрадированным в США и помещенным в следственный изолятор.

Добиваемся прекращения какого-либо произвола

Министр иностранных дел РФ подчеркнул в Екатеринбурге, что Запад политизировал сферу спорта высших достижений, чтобы оказывать давление на Россию. «Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам и тренерам — всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд, и добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов», — подчеркнул Сергей Лавров.

— Нужно очень серьезно посмотреть на всю систему борьбы с допингом в спорте. Она, по сути дела, сейчас приватизирована Западом, — приводит слова Лаврова ТАСС. — Из полутора десятков членов управляющего органа ВАДА около 12 — представители стран НАТО, Австралии и Японии. Крен в сторону мировых держав, которые представляют абсолютное меньшинство населения на планете, неправильный. Тем более что спорт в развивающихся странах, в Китае, в России находится на подъеме. Мы принимаем меры, чтобы наши чистые спортсмены не дискриминировались. И чтобы борьба с допингом по международным каналам была прозрачной, понятной и не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны.

— Мы должны сами, безусловно, искоренять любые проявления допинга в российском спорте, но при этом мы не будем никогда согласны с тем, чтобы Россию выставляли какой-то особо допингоопасной страной. Выставляя ее в качестве таковой, ее начинают дискриминировать, — продолжил министр иностранных дел. — Надо в системном плане добиваться, чтобы международные структуры, которые борются с допингом, действовали транспарентно и подходили ко всем с единых позиций. Должны быть понятные для всех и прозрачные методы определения нарушителей и понятные для всех способы их наказания, главное — одинаковые для всех.