Международный паралимпийский комитет сократил число россиян в пуле допинг-тестирования

Международный паралимпийский комитет (МПК) сократил количество российских спортсменов в международном пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В него вошли девять россиян, в предыдущем списке было 13 спортсменов. Среди них: легкоатлеты Маргарита Гончарова, Александр Яремчук, Альберт Хинчагов, Антон Кулятин, Алексей Кузнецов, Галина Липатникова, Владимир Свиридов, Андрей Вдовин и специализирующаяся в пауэрлифтинге Вера Муратова. В новый список не попали пловцы Андрей Николаев, Валерия Шабалина, Денис Тарасов, а также легкоатлет Евгений Швецов.

В регистрируемый пул Российского антидопингового агентства в настоящее время включены 111 паралимпийцев.