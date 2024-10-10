Карпин — о проверке РУСАДА: «Их приезд удивил. Какой смысл приезжать, когда все разъезжаются»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал внезапную проверку РУСАДА во время сбора национальной команды. Из-за этого открытая тренировка сборной России была отложена.

«Их приезд удивил. Хотя они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня на стадион «Динамо», а не на базу, как обычно в 6 утра, удивляет. Какой смысл приезжать сегодня в последний день, когда все разъезжаются?» — сказал Карпин.

10 октября прошла открытая тренировка сборной России на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.