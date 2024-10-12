Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:05

РУСАДА с января 2024 года взяло у спортсменов более 9 тысяч допинг-проб

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в сентябре взяли у атлетов 863 пробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего с начала года РУСАДА было отобрано 9 053 пробы (863 — в сентябре, 1 122 — в августе, 1 071 — в июле, 935 — в июне, 1 034 — в мае, 1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе).

Ранее стало известно, что РУСАДА в сентябре зафиксировало 27 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. В августе таких эпизодов было выявлено 42. Также отмечалось, что в прошлом месяце организация получила от атлетов 14 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

Источник: ТАСС
РУСАДА
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Эминем раскрыл, что скоро станет дедушкой
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости