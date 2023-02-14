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Сегодня, 10:29

Российских прыгунов в воду пригласили выступить на Азиатских играх

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что Азиатская федерация плавания пригласила российских прыгунов в воду выступить на Азиатских играх 2023 года в Китае.

«Азиатская федерация плавания направила нам официальное письмо с предложением подать заявку на участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Даже несмотря на то, что указанные соревнования не являются отборочными на Олимпийские игры, мы заинтересованы в том, чтобы выступить в них, нашим спортсменам нужна практика. В ближайшее время мы направим нашу заявку в азиатскую федерацию», — приводит слова Дружинина ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17042059
Олимпиада
МОК
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