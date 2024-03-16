Дружинин: «Мы еще очень многое сможем сделать для развития отечественных прыжков в воду вместе с Саутиным»

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин поздравил двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина с 50-летием.

«В прошлом году мы отмечали столетие отечественным прыжкам в воду. Дмитрий Иванович Саутин помимо того, что он выдающийся человек и самый титулованный в мире прыгун в воду, еще является и спортсменом столетия.

Помимо его выдающихся заслуг он очень порядочный и замечательный человек. Очень рад, что у меня есть возможность с ним дружить. Мы еще очень многое сможем сделать для развития отечественных прыжков в воду вместе», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.