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Прыжки в воду

16 марта, 03:55

Дружинин: «Мы еще очень многое сможем сделать для развития отечественных прыжков в воду вместе с Саутиным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин поздравил двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина с 50-летием.

«В прошлом году мы отмечали столетие отечественным прыжкам в воду. Дмитрий Иванович Саутин помимо того, что он выдающийся человек и самый титулованный в мире прыгун в воду, еще является и спортсменом столетия.

Помимо его выдающихся заслуг он очень порядочный и замечательный человек. Очень рад, что у меня есть возможность с ним дружить. Мы еще очень многое сможем сделать для развития отечественных прыжков в воду вместе», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.

Источник: https://metaratings.ru/news/druzhinin-rad-druzhit-s-sautinym-vmeste-my-sdelaem-mnogoe-dlya-razvitiya-pryzhkov-v-vodu-343933/
Дмитрий Саутин
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