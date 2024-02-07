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7 февраля, 19:00

Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что Светлана Моисеева продолжит возглавлять сборную России по прыжкам в воду.

«Когда я принял это решение, то руководствовался уставом, в котором четко прописан порядок назначения главного тренера, но не говорится о том, как освобождать его от должности. Поскольку главный тренер является сотрудником Центра спортивной подготовки Министерства спорта РФ, то существует определенный порядок. На сегодня Светлана Борисовна остается главным тренером и продолжает работать со сборной России», — приводит слова Дружинина ТАСС.

В середине января Дружинин сообщил, что Моисеева завершила работу на посту главного тренера сборной России и сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента и является членом президиума.

Глава федерации отметил, что Моисеева должна поехать со сборной России на весенний тренировочный сбор в Китае.

Моисеева занимает пост главного тренера сборной с 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19922505
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