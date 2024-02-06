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Сегодня, 15:40

Прыгунья в воду Бруенок — о нейтральном статусе: «Понимаю, что россиянам сейчас будет тяжело за границей — морально задавят»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Спортсменка Мария Бруенок, которая занимается прыжками в воду, в интервью «СЭ» поделилась мнением об отстранении россиян от международных стартов и о выступлении под нейтральным флагом.

«То коронавирус, то санкции… Сложные ситуации одна за другой, и на какой-то полноценный мировой уровень у меня так пока и не получается выйти. Для более взрослых спортсменов вопрос мотивации и правда имеет место. Им, конечно, с каждым разом, с каждым годом выходить на тренировки все сложнее и сложнее. Для меня сейчас только начало моего спортивного пути, многое еще впереди. Мотивацию нахожу легко. С прошлого года я начала ставить для себя небольшие цели, превосходить саму себя на каждых следующих соревнованиях. Мелкие задачи, которые пытаюсь выполнять, от того интереснее.

Верю, что в 2028-м уже точно поедем на Олимпиаду. Пока такая цель. Выступление под нейтральным флагом — двоякий момент… Лучше бы, конечно, с флагом. Я понимаю, что сейчас российским спортсменам будет тяжело там находиться, морально задавят. Лучше пока на нашем российском уровне доказывать, а когда все вернется на круги своя, все успокоится, доказывать свой статус и на международной арене. Думаю, что год-два — и все вернется в привычное русло. Хочется в это верить», — сказала Бруенок.

 
Мария Бруенок. «Не нужно бояться осуждения. Пусть тяжело, но нужно говорить». Откровения обвинившей в домогательствах тренера спортсменки

 

Мария Бруенок
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