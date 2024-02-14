Терновой: «Дзюба смог бы справиться с прыжками в воду!»

Бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Руслан Терновой считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба мог бы проявить себя в водных дисциплинах.

«Вот вы назвали Артема Дзюбу, я к нему хорошо отношусь. Я его не знаю лично, но мне кажется, что он положительный человек. Смог бы он справиться с прыжками? Что-нибудь да смог бы прыгнуть, хотя страшно было бы поначалу, думаю. Ну, прыгнул бы солдатиком точно!» — приводит слова Тернового Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в 3 миллиона евро. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2024 года.