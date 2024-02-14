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14 февраля, 19:06

Терновой: «Дзюба смог бы справиться с прыжками в воду!»

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Бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Руслан Терновой считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба мог бы проявить себя в водных дисциплинах.

«Вот вы назвали Артема Дзюбу, я к нему хорошо отношусь. Я его не знаю лично, но мне кажется, что он положительный человек. Смог бы он справиться с прыжками? Что-нибудь да смог бы прыгнуть, хотя страшно было бы поначалу, думаю. Ну, прыгнул бы солдатиком точно!» — приводит слова Тернового Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в 3 миллиона евро. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2024 года.

Источник: Metaratings
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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