Обвинившая тренера в домогательствах спортсменка ответила на критику: «Не из тех, кто будет хайповать и плести интриги»

Обвинившая тренера Павла Муякина в домогательствах спортсменка Мария Бруенок, которая занимается прыжками в воду, в интервью «СЭ» ответила на обвинения в свой адрес.

«Я бы сказала, что у меня в жизни все хорошо. Так что хайповать или плести какие-то интриги… Вот честно, я не из таких людей. Если человек не находился в подобной ситуации, он может говорить все что угодно. И в какой-то степени я даже могу понять этих людей. Но стоит оказаться в такой ситуации, и все заговорили бы совсем иначе. Сто процентов! Не хочу даже полемизировать.

В 2023-м после Кубка России я чаще стала пересекаться с ним на сборах. Мы встали в пару с его спортсменом Глебом Касьяновым. Вот и получается, что с января 2023-го знакомы. Общались только о спортивном. И, несмотря на все, скажу, что он очень хороший тренер, для меня он был настоящим наставником. Я ему доверяла, слушала, не было никаких намеков на что-то неподобающее. Пока не произошел тот эпизод в декабре прошлого года. Никаких предпосылок не было. Необъяснимо и неожиданно. Если бы еще эти намерения открывались как-то постепенно, то я могла бы попытаться на более ранних стадиях их завернуть, была бы осторожнее.

Мне 19, ему 61… Как тут можно спровоцировать? Я к нему относилась с уважением как к опытному взрослому человеку, наставнику. И до всех инцидентов у меня не было с ним проблем. Хороший человек, реально отличный тренер с большим опытом. И я не раз отмечала его вклад в свои успехи. Просила личных границ не переходить, но в итоге…» — сказала Бруенок.