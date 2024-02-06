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Сегодня, 15:10

Бруенок — о тренере Муякине: «В полицию писать не стали — посчитали излишним. Хотели урегулировать тихо и мирно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Обвинившая тренера Павла Муякина в домогательствах спортсменка Мария Бруенок, которая занимается прыжками в воду, в интервью «СЭ» заявила, что не видит смысла подавать заявление в полицию.

«Я обратилась в федерацию в начале января, когда ситуация для меня стала критической. Часто спрашивают, почему долго молчала. Никаких угроз не было, тем не менее я не знала, как правильно поступить. И лично пытались решить этот вопрос, но потом решила сообщить тренеру и написать заявление в федерацию. В полицию писать не стали. Если было бы необходимо, я бы сразу обратилась в правоохранительные органы. Но посчитали это излишним и хотели тихо и мирно урегулировать внутри нашего вида спорта. Увы, не получилось.

Ситуацию бы замяли, если бы все не вышло на такой уровень, на какой по итогу вышло. Но федерация хорошо взялась за этот вопрос, у меня претензий нет. Проводится внутреннее расследование, пытаются выяснить все обстоятельства. Это непростая ситуация, которую не стоит обходить. Такие вопросы нужно обсуждать как минимум для того, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось», — сказала Бруенок.

Ранее Мария рассказала, что Павел против ее воли предпринял попытку поцелуя.

 
Мария Бруенок. «Не нужно бояться осуждения. Пусть тяжело, но нужно говорить». Откровения обвинившей в домогательствах тренера спортсменки

 

Мария Бруенок
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