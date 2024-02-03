Шлейхер: «Пока нам не дадут доступные варианты для участия в Олимпиаде, мы не будем выступать»

Трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы-2016 по прыжкам в воду Никита Шлейхер высказался о решении Российской федерации прыжков в воду отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже.

«Выступать без гимна, без флага — мы уже так ездили, это не то. А так за прыжками в воду на Играх буду следить — это спорт, который я люблю. Не тяжело ли будет смотреть? Я ничего не могу с этим поделать. Уже привык к тому, что есть. Хочется, конечно, конкурировать, выступать на международной арене, но пока они не дадут нам доступные варианты, мы не будем выступать. Ситуацию в Токио я отпустил уже. Верю, что смогу еще выступить на Олимпиаде», — приводит слова спортсмена Metaratings.ru.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил об отказе российских прыгунов выступать на Олимпиаде-2024 из-за того, что Международный олимпийский комитет и World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения.