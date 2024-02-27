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27 февраля, 20:54

Российская прыгунья в воду Пахалина будет включена в Международный зал славы плавания

Руслан Минаев
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Российскую прыгунью в воду Юлию Пахалину включат в Международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба Российский федерации прыжков в воду.

Церемония пройдет 4-5 октября в Форт-Лодердейле (штат Флорида).

Ранее в Международный зал славы плавания были включены россияне Владимир Васин, Елена Вайцеховская, Ирина Калинина, Дмитрий Саутин и Ирина Лашко.

46-летняя уроженка Пензы за карьеру становилась олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 по прыжкам с 3-метрового трамплина. На ее счету также серебро и бронза Афин-2004 и две серебряные медали Пекина-2008.

За карьеру Пахалина трижды становилась чемпионкой мира и 8 раз — чемпионкой Европы.

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