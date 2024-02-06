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Сегодня, 14:55

Обвинившая тренера в домогательствах Бруенок рассказала о том, как скандал повлиял на ее спортивные результаты

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Спортсменка Мария Бруенок, которая занимается прыжками в воду, в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях от выступления на этапе Кубка России в Саратове.

«Конечно, эта ситуация на меня повлияла, на мои результаты. Все-таки это был большой стресс для меня. СМИ каждый день писали, звонили… Но я постаралась максимально отстраниться, уйти в себя. Тренер позвонил по пути в бассейн, сообщил мне, что он приехал. Хотя вроде как он был отстранен и по идее не мог появляться на тренировочных мероприятиях. Тренер мне говорил, что он отстранен. Читала его слова про краткосрочное отстранение, но, честно, не знаю, насколько это правда.

Я проходила мимо бассейна, видела, как он сидит на трибунах… Но не думаю, что он меня увидел. Было не по себе в первую очередь. Мне не хотелось выходить с ним ни на какой контакт. Я была категорически против разговора. Мы обсудили эту возможность с тренером и решили, что не стоит, мне некомфортно быть с ним рядом», — сказала Бруенок.

Ранее Мария обвинила тренера Павла Муякина в домогательствах.

 
Мария Бруенок. «Не нужно бояться осуждения. Пусть тяжело, но нужно говорить». Откровения обвинившей в домогательствах тренера спортсменки

 

Мария Бруенок
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