European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани
Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.
По его словам, с таким предложением выступила European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта).
Без прыгунов в воду и плавания в Сене. Россияне отказались от ЧМ в Дохе и упустили последний шанс на Олимпиаду
«В данный момент их предложения находятся на рассмотрении, — цитирует РИА Новости Сальникова. — Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира».
В 2025 году в Казани должен был пройти чемпионат мира по водным видам спорта, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир в Сингапур из-за ситуации на Украине.
Источник: rsport.ria.ru
Новости