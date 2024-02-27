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27 февраля, 15:22

European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани

Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
Владимир Сальников.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.

По его словам, с таким предложением выступила European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта).

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«В данный момент их предложения находятся на рассмотрении, — цитирует РИА Новости Сальникова. — Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира».

В 2025 году в Казани должен был пройти чемпионат мира по водным видам спорта, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Источник: rsport.ria.ru
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