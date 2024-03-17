Бондарь признался, что стал меньше тренироваться в связи с отстранением от международных турниров

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Александр Бондарь признался, что стал меньше тренироваться после отстранения спортсменов из России от участия в международных соревнованиях.

«Когда были международные старты, мы намного больше и намного чаще тренировались и держали себя в тонусе. Был насыщенный график. Сейчас все проще и свободнее. Хотелось бы посоревноваться с именитыми спортсменами из других стран, например с китайской сборной, на международных Играх дружбы, на Играх БРИКС», — цитирует Бондаря ТАСС.

Помимо бронзовой медали на Олимпийских играх 2020 года, 30-летний Бондарь становился многократным призером чемпионатов мира и Европы.