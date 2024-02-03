Прыгунья в воду Бруенок не будет обращаться в полицию в связи с домогательством тренера

Представительница сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок рассказала, что не будет обращаться в полицию в связи с домогательством тренера.

«В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь», — цитирует Бруенок ТАСС.

В конце января спортсменка заявила, что 62-летний тренер Павел Муякин поцеловал ее в губы без согласия. Кроме того, по ее словам, тренер присылал ей сообщения непристойного характера.

Позже стало известно, что Муякин временно отстранен от работы с национальной командой.