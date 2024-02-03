Прыгунья в воду Бруенок не будет обращаться в полицию в связи с домогательством тренера
Представительница сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок рассказала, что не будет обращаться в полицию в связи с домогательством тренера.
«В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь», — цитирует Бруенок ТАСС.
В конце января спортсменка заявила, что 62-летний тренер Павел Муякин поцеловал ее в губы без согласия. Кроме того, по ее словам, тренер присылал ей сообщения непристойного характера.
Позже стало известно, что Муякин временно отстранен от работы с национальной командой.
Источник: ТАСС
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