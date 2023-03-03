Спортсмены из Гватемалы примут участие в Кубке евразийских стран по прыжкам в воду

Директор Российской федерации прыжков в воду по региональному развитию, олимпийский чемпион Илья Захаров заявил, что Гватемала присоединится к участию во II Кубке евразийских стран по прыжкам в воду, который пройдет в Саратове 10-12 марта.

«В кубке примут участие более 60 спортсменов из девяти стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Узбекистана, Ирана, теперь к ним добавилась Гватемала. Для некоторых спортсменов из других стран это будет новый опыт международных соревнований, кто-то уже выступал. Соревнования будут достойными, спортсмены будут бороться за высшие награды. Проведение соревнований такого уровня повысит престиж Саратовской области и будет способствовать развитию международных отношений. В организации соревнований будут задействованы волонтеры. Они будут встречать спортсменов в аэропорту, сопровождать до объектов, с иностранными гостями будут работать волонтеры-переводчики. Участников соревнований разместят в гостинице «Словакия». Для них планируется организовать культурную программу: посещение музеев, проезд по достопримечательностям Саратова, например, покажут Парк Победы», — приводит слова Захарова ТАСС.

Он также рассказал, что среди участников разыграют 16 комплектов медалей, призовой фонд составит 1,8 миллиона рублей. Спортсмены будут соревноваться в девяти дисциплинах. За первое место предусмотрена награда 100 тысяч рублей, за второе — 80 тысяч, за третье — 60 тысяч.