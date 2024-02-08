Кузина рассказала, продолжает ли сейчас следить за международными турнирами

Российская прыгунья в воду Елизавета Кузина рассказала, продолжает ли сейчас следить за международными турнирами.

«Да, сейчас слежу за чемпионатом мира, до этого смотрела зимний чемпионат США и чемпионат Китая. Обязательно буду смотреть Олимпиаду в Париже. Мне очень интересно наблюдать за тем, как прыгают иностранные спортсмены», — цитирует Кузину Metaratings.ru.

20-летняя Кузина выиграла индивидуальную золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина, а также победила в синхронных прыжках вместе с напарницей Кристиной Ильиных.