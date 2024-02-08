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8 февраля, 23:23

Кузина рассказала, продолжает ли сейчас следить за международными турнирами

Виктория Кравченко
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Российская прыгунья в воду Елизавета Кузина рассказала, продолжает ли сейчас следить за международными турнирами.

«Да, сейчас слежу за чемпионатом мира, до этого смотрела зимний чемпионат США и чемпионат Китая. Обязательно буду смотреть Олимпиаду в Париже. Мне очень интересно наблюдать за тем, как прыгают иностранные спортсмены», — цитирует Кузину Metaratings.ru.

20-летняя Кузина выиграла индивидуальную золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина, а также победила в синхронных прыжках вместе с напарницей Кристиной Ильиных.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzina-mne-ochen-interesno-nablyudat-kak-prygayut-inostrannye-sportsmeny-332269/
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