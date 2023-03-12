Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде-2024

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что Российские прыгуны в воду готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Наши спортсмены всегда готовы к любым международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпийских играх. В этом году на два отборочных турнира к Олимпиаде — в Польше и Японии — мы не поедем, в следующем году будет Кубок мира по водным видам спорта в Катаре, надеюсь, что будет принято решение о нашем допуске и мы сможем отобраться там», — приводит слова Дружинина ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.