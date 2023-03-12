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Сегодня, 22:25

Дружинин допустил участие китайских прыгунов в воду в следующем Кубке евразийских стран

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин заявил, что спортсмены из Китая могут принять участие в следующем Кубке евразийских стран.

«Кубок евразийских стран — это международное соревнование, оно дает соревновательную практику. Есть страны послабее, есть те, где неплохо прыгают, конечно, мы хотим соревновать с такими сильными соперниками, как Китай. Мы готовы принимать у себя спортсменов из любых стран мира, руководствуемся принципами олимпизма. Можно допустить, что китайские спортсмены примут участие в следующем Кубке евразийских стран, мы ведем работу с Китаем», — приводит слова Дружинина ТАСС.

II Кубок евразийских стран прошел с 10 по 12 марта в Саратове. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана.

Два следующих розыгрыша Кубка евразийских стран также пройдут в России.

Источник: ТАСС
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