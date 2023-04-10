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Сегодня, 11:33

Дружинин обсудит в Китае вопрос участия российских прыгунов в воду в азиатских соревнованиях

Алина Савинова
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Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что в мае планирует посетить Китай для обсуждения вопроса проведения соревнований с участием представителей обеих стран.

«Мы ведем переговоры с азиатской стороной, в частности, с Китаем, будем искать возможность участвовать в их соревнованиях. В Китай я лично планирую поехать в мае, буду общаться на тему участия их спортсменов в наших соревнованиях и наших спортсменов в их соревнованиях», — приводит ТАСС слова Дружинина.

Также глава федерации сообщил о продолжении переговоров по вопросу участия российских прыгунов в воду в Азиатских играх, которые пройдут в сентябре-октябре в Ханчжоу.

5 апреля стало известно, что российские спортсмены пропустят чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, поскольку Международная федерация плавания (World Aquatics) планирует рассмотреть вопрос допуска россиян не раньше июля, на который намечен старт турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/17486583
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