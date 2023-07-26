Англичан накажут за визовые препоны для российских спортсменов

Международный союз велосипедистов ( UCI ) предупредил правительство Соединенного Королевства о недопустимости создания политических барьеров для участников чемпионата мира.

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян направил письмо министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю, в котором выразил обеспокоенность позицией британского правительства в отношении российских участников чемпионата мира в Глазго. К первому в истории объединенному турниру, где будут представлены все дисциплины велоспорта, в нейтральном статусе допущены 18 представителей нашей страны. Однако ни один из них, скорее всего, не выйдет на этот отборочный старт к Олимпиаде-2024 из-за того, что британцы ради оформления виз требуют подписать «декларацию о нейтралитете», формулировки которой сильно смущают руководство сборной России.

Фото Федерация велосипедного спорта России

Они это сделали специально

— Признавая заслуги Великобритании в проведении крупных международных соревнований по велоспорту, выражаю обеспокоенность тем, что дополнительные проверки спортсменов могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI, — приводит письмо Лапартьяна портал Inside the Games. — В любых отношениях главное — взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы.

Речь о том, что Международная федерация сама проводила проверку соответствия велогонщиков критериям МОК (принадлежность к спортклубам силовых структур и отсутствие публичной поддержки российской власти). И эту проверку прошли далеко не все наши спортсмены. Например, в нейтральном статусе отказано четырехкратной чемпионке мира Анастасии Войновой, бронзовому призеру Игр-2020 Марии Новолодской, а также Савелию Лаптеву и трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову. Попытку британцев устроить для участников ЧМ дополнительное сито в UCI восприняли как нарушение обязательств организаторов турнира.

Вообще-то правительство Соединенного Королевства, судя по всему, не изобретало ничего нового, а действовало по той же схеме, что и накануне недавнего Уимблдонского теннисного турнира. Там ради получения британской визы от тех, кто не имел других документов на въезд (вроде вида на жительство в стране ЕС), требовали доказать отсутствие финансирования со стороны государства и госкорпораций, а также гарантий пресловутого «политического нейтралитета». Но проблемы с этим возникли буквально у нескольких игроков, а основная масса россиян спокойно преодолела препоны. Однако в велоспорте ситуация совершенно иная, в частности с госфинансированием — все кандидаты в сборную состоят на ставках в Центре спортивной подготовки Минспорта РФ.

— Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Там такие требования заоблачные, — рассказывал «СЭ» знаменитый тренер Александр Кузнецов. — Допустим, одно из требований — отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Как они могут не иметь связи с государством? Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было.

Александр Кузнецов и Вячеслав Екимов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Способность противостоять политическому давлению

— В самой декларации, которую спортсмен заполняет для получения нейтрального статуса от нашей международной федерации, нет неприемлемых требований, — говорил в интервью matchtv.ru президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. — В случае с въездом в Великобританию на чемпионат мира — это совсем другая история: там предлагается подписать документ с осуждением СВО, подтвердить отсутствие связи с государством, хотя как минимум у нас многие спортсмены на ставках в ЦСП. Федерация в принципе не занимается подачей документов на нейтральный статус, это делают гонщики в индивидуальном порядке, но мы знаем, с какими требованиями они столкнулись непосредственно перед чемпионатом мира.

Теоретически российские спортсмены могут отправиться на чемпионат мира и без поддержки федерации, в индивидуальном порядке. Причем не обязательно за свой счет. Теоретически оплатить этот вояж им может команда — в том случае, если они выступают за иностранный клуб. Однако такой ход точно будет воспринят в России как предательство. И есть сомнения, что кто-то из велогонщиков, имеющих российскую лицензию, решится на подобный шаг. Другое дело — бывшие россияне, недавно перешедшие в другие сборные. Такие персонажи в велоспорте имеются, никаких деклараций им подписывать не нужно, и они почти наверняка выступят в Глазго.

Что касается вклада Великобритании в проведение соревнований по велоспорту, то эта страна, в которой всегда были выдающиеся гонщики, в 2019 году принимала ЧМ среди шоссейников, в 2008-м и 2016-м — ЧМ среди трековиков, в 2007-м — ЧМ по маунтинбайку, в 2012-м — ЧМ по дисциплинам BMX, в 2009-м — ЧМ по паралимпийскому велотреку. В общем, заслуги действительно немалые. Популярность велоспорта в Соединенном Королевстве огромная, инфраструктура — отличная. И, в общем-то, ссора с UCI для англичан сейчас не в тему. С другой стороны, а что могут сделать организаторы турнира в Шотландии, если дурацкие проверки устраивает правительство Великобритании, на которое спортивные власти не имеют никакого влияния?

Напомню, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от планов проведения в Лондоне олимпийской квалификации на Игры-2024 по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX-фристайлу из-за позиции британских властей в отношении виз для российских спортсменов. В прошлом году Уимблдон был лишен рейтинговых очков и оштрафован из-за того, что по требованию своего правительства отклонил заявки теннисистов из России и Белоруссии. Ранее Международная федерация борьбы перенесла юношеский и молодежный чемпионаты мира из Польши и Финляндии из-за проблем с получением виз российскими спортсменами. Похожая ситуация наблюдается и в фехтовании.

Однако не все международные федерации проявляют твердость или хотя бы высказывают организаторам претензии, как в случае с UCI. Так, наши спортсмены из-за проблем с визами и ссылок на «невозможность обеспечения безопасности» пропускают чемпионат мира по гребному слалому (тоже в Великобритании), по гребле на байдарках и каноэ (в Германии), по стрельбе из лука (в Германии), а на ЧМ по киберспорту в Румынии россиян просто попросили не заявляться, поскольку «организаторы будут им не рады». Увы, сейчас весь мировой спорт проходит серьезное испытание на способность противостоять политическому давлению. И это испытание выдерживают далеко не все.