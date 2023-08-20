У фигурного катания — серьезный конкурент. Художественный велоспорт — уже на чемпионате мира

Artistic cycling — пример того, как сочетать несочетаемое.

Художественная гимнастика, артистическое плавание, фигурное катание... Думаете, на этом список эстетических видов спорта исчерпывается? Танцы и различные его подвиды вроде чирлидинга в расчет не берем — речь идет только о комбинации классического вида спорта и творческого начала. Оказывается, в мире есть еще чем нас удивить. Вы, например, хоть что-то слышали про художественный велоспорт? Однако по Artistic cycling проводятся чемпионаты мира, вид поддерживается UCI и уже успел засветиться на Азиаде. Есть ли у него олимпийские перспективы?

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Циркач Кауфманн перенес балетные движения в мир велоспорта

Летом многие наши фигуристки пересаживаются на велосипеды и самокаты. От чемпионок даже тут мы ждем эстетики и грации. И не напрасно, ведь существует возможность ее показать — это художественный велоспорт. Вы не ослышались, такой вид спорта существует. Соревнования проходят в помещении, чаще всего — на паркете. Спортсмены выполняют трюки, которые здесь называют упражнениями, и получают очки в зависимости от качества их исполнения. Помимо сложности самого трюка важно не забывать и об общей эстетике номера — за этим также следят судьи. Упражнения выполняются перед судьями в пятиминутных раундах как одиночками, так и парами, и даже командами из четырех или шести человек. Для подобных целей существуют специально подготовленные велосипеды с фиксированной передачей и особой гибкой рамой, позволяющей имитировать во время езды движения из балета или гимнастики.

Первый неофициальный чемпионат мира по артистическому велоспорту был проведен еще в 1888 году американцем швейцарского происхождения Николасом Эдвардом Кауфманном. И все же тогда турнир в значительной степени был скорее рекламным ходом, направленным на демонстрацию зрителям трюков театра миниатюр Кауфманна, а также продажу велосипедов его бренда. Первые же официальные чемпионаты мира среди мужчин были проведены в 1956 году, а среди женщин — в 1970 году. Вид спорта входит в перечень дисциплин Международного союза велосипедистов (UCI) и активно поддерживается организацией. При поддержке UCI даже удалось включить этот вид в программу Азиатских игр в 2007 году. Турнир по артистическому катанию входит и в программу чемпионата мира по велоспорту в помещении, а недавно (в середине августа) он был представлен и на объединенном ЧМ в Глазго.

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Велобол придумали, когда пытались спасти собачку от попадания под колеса

Для проведения соревнований задействовали главную велоарену Глазго и всей Великобритании — Арену Содружества или велодром сэра Криса Хоя. Удалось добиться рекордного числа участников — приехали велотрюкачи из 31 страны. Но реальной популярности в мире вид так и не приобрел и до сих пор воспринимается многими в среде велосипедистов как рудимент из цирка. Поэтому говорить об олимпийских перспективах дисциплины едва ли приходится, тем более что программа летней Олимпиады и так перенасыщена. Единственный шанс подобных видов — войти в состав зимних Игр, так как в любом случае соревнования проходят в помещении. Тогда был бы шанс и у еще одного забавного вида спорта — велобола. Возможно, вы слышали про мотобол, футбол на мотоциклах, популярный во времена СССР и культивировавшийся в странах соцлагеря. Так вот велобол — это мотобол на велосипедах.

Есть две разновидности велобола. В одном случае играют между собой две команды из двух игроков в каждой. Также есть большой велобол, где в каждой команде уже по пять или шесть человек, и они делятся между собой по игровым позициям. Игра зародилась в конце XIX века в США. Ее отцом называют известного велосипедиста тех лет Ника Кауфманна. По легенде, во время велопрогулки маленькая собачка бросалась на велосипед, и, чтобы избежать падения и травм, Ник поддел мопса передним колесом и осторожно убрал его в сторону. Тогда он и задумался, что подобным образом вполне бы мог двигать и футбольный мяч. Сказано — сделано. Уже 14 сентября 1883 года Кауфман вместе с Джоном Ферли показал жителям американского Рочестера игру на велосипедах с мячом.

На удивление за Атлантикой на волне бума велосипедизма этот вид спорта быстро стал популярным и вскоре пришел в Европу. Не сказать, что сегодня он известен по всему миру, однако его любят в Германии, Чехии, Швейцарии, Австрии, Франции, Бельгии, где проводятся национальные чемпионаты и кубки. Под патронажем UCI проводятся и международные соревнования, причем как среди национальных команд, так и клубные турниры. Так что если вас друзья позовут в следующий раз покататься на великах, но вам уже надоели обычные дисциплины вроде маунтинбайка, даунхилла, BMX и прочего, — можете попробовать велобол или артистический велоспорт. Как минимум посмеетесь.