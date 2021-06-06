В велоспорте объявляют войну харассменту. Кажется, есть повод

Восстановление справедливости или очередное загнивание Запада?

Федерация со своим взглядом на вещи

Как только наступает теплое время года, велосипедисты сразу становятся поводом для конфликтов. Обычно, правда, речь идет о боях за тротуары и дорожки в парках, но Международный союз велоспорта (UCI) тоже не отстает. Вид спорта не очень в России популярный, но в общей сложности дающий в различных своих проявлениях 22 комплекта олимпийских медалей. Зря непопулярный, в общем.

Но в нем довольно специфическая федерация. Например, она не нашла ничего лучше, как провести чемпионат мира 2021 года в Туркмении. Мол, президент Бердымухамедов «посвящает себя велоспорту». Он действительно заядлый велосипедист и даже получил от UCI орден. Правда, сложно найти сферу, которой бы он себя не посвящал.

Формально турнир был перенесен в другую страну из-за коронавируса, но возможно, из-за того, что участники не смогли выучить цитатник Бердымухамедова или что-то в этом роде. Тем более официально власти страны отрицают, что ковид в принципе в стране был. По их словам, нет ни одного больного, ни одного умершего. Союз уже было объявил, что чемпионат пройдет в шотландском Глазго, но тут же быстро удалил сообщение в соцсетях. В общем, очень нерешительные люди.

Решительный удар по харассменту

Параллельно по велогонкам ударили случаи харассмента. Как всегда, все не так однозначно. Но в субботу федерация выступила смело: постановила создать комиссию по этике, которая сможет принимать решение о санкциях в обход дисциплинарных органов, единолично. Расширяются положения за нарушение этики в правилах, вводятся новые санкции, также будет введен новый пост менеджера по образованию и чистоте спорта, который будет обучать спортсменов и чиновников. А на новом сайте федерации появятся разделы и видео на тему абьюза. Ну и, конечно, большее представительство женщин, гендерное равенство и тому подобное.

Звучит, в принципе, логично и даже правильно, но заметен риск превратить любое заседание комиссии в подобное сталинской тройке. По сути, федерация ломает обычный порядок и вверяет судьбу людей одному органу. Зачем такие неотложные меры?

Поводом послужила история с менеджером женской команды Doltcini-Van Eyck Марком Браке. Он был обвинен в харассменте по отношению к своей подопечной, но продолжил работу с командой. Потому что дело осело в дисциплинарной комиссии. И оно действительно спорное.

Фотографии в бикини для отслеживания прогресса

Началось все с того, что французскую велогонщицу команды Марион Сико дисквалифицировали за употребление ЭПО, что считается злостным нарушением в современном спорте. Это не фуросемид какой-нибудь — это настоящие инъекции, мода на которые прошла уже лет как 20 назад. Что сделала Сико? Обвинила в абьюзе своего руководителя Браке. Мол, принимала ЭПО под давлением. И написала жалобу в UCI и правоохранительные органы Франции о сексуальном харассменте и дискриминации. В итоге она получила за очень жесткое нарушение всего два года.

Позже в распоряжение канала Stade 2 попала переписка между Сико и Браке. Менеджер требовал от девушки фотографии в бикини спереди и сзади — для контроля веса. Начиная с ноября 2018 года каждый понедельник она ему их присылала. С одной стороны, — практика выглядит странно, с другой — профессиональный спорт и бодипозитивизм в принципе несовместимы. Это федерация еще не знает, как в женском фигурном катании в России бегом в пленке быстренько исправляют перевес.

Команда, на удивление, вступилась за тренера — и признала такую практику, но добавила, что до этого она считалась нормальной. Плюс ко всему обвинила Сико в том, что она приносит в жертву руководителя, чтобы оправдать свою ошибку. И даже так: «Сико пытается воспользоваться настроениями в стиле #MeToo». Трудно с этим поспорить, поскольку молодая велогонщица уже готовится выпустить автобиографию.

Хотя в пользу француженки говорит то, что на Браке и персонал команды уже жаловались другие спортсменки. Довольно запутанно, кому верить — непонятно, возможно, поэтому дело и остается в дисциплинарной комиссии. Прошел, между тем, почти год. Но что точно можно сказать — дела не единичны: жалуются, по информации UCI, в комиссию по этике и из других команд.