Французская велогонщица добилась поблажки за ЭПО после фото в трусиках и бюстгальтере

28-летняя велогонщица Марион Сико получила от Французского антидопингового агентства два года дисквалификации за положительный тест на эритропоэтин (ЭПО).

Этот очень серьезный допинг был обнаружен у спортсменки летом 2019 года, после чего она сразу же была отстранена от выступлений. Летом 2021 года Сико сможет вернуться на трассу и побороться за путевку на Олимпиаду в Токио. Как сообщает Сycling News, столь мягкое наказание обусловлено добровольными раскаянием Марион и тем, что решение использовать допинг, по словам женщины, она приняла в результате психологического давления со стороны менеджера своей команды Марка Бракке.

Бракке в прошлом году был признан виновным в сексуальных домогательствах к двум спортсменкам — Сико и еще одна велогонщица Сара Юманс пожаловались, что менеджер регулярно требовал от них «фото в трусиках, бюстгальтере или в бикини». Команда «Дольчини-Ван Эйк», в которой работал Бракке, признала, что менеджер вел себя неподобающим образом, но обвинила Марион в том, что она использует кампанию #MeToo, чтобы снизить срок своей дисквалификации. Тем не менее, дисциплинарная комиссия пошла навстречу Сико, признав, что она принимала допинг, поскольку была жертвой «нездоровых отношений с сексуальным подтекстом».