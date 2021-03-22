В велоспорте новый скандал с допингом. Это самое громкое допинговое дело со времен Армстронга

Бывшего врача олимпийской сборной Великобритании по велоспорту и команды S ky Ричарда Фримана признали виновным в распространении тестостерона.

Следствие над Фриманом длилось два года, причем шло оно по линии национального медицинского трибунала. Помимо распространения допинга, врача обвиняли в многократных нарушениях этики и ошибках в оформлении документов. И вот теперь последовал обвинительный приговор. Доказано, что в 2011 году Фриман заказал в интернет-аптеке тестостероновый гель, который предназначался некоему спортсмену. Кому именно — еще предстоит выяснить.

Team Ineos statement: «Richard Freeman fell short of the ethical standards required of him as a doctor and acted dishonestly. However the Team does not believe that any athlete ever used or sought to use Testogel or any other performance enhancing substance.» pic.twitter.com/NhJJeaCUB8 — Dan Roan (@danroan) March 12, 2021

Версия с импотенцией провалилась

Ричард Фриман — многолетний врач олимпийской сборной Великобритании по велоспорту и по совместительству команды Sky (сейчас она называется Ineos). Он работал в период с 2010 по 2016 год — самое золотое для британского велоспорта время, когда представители этой страны выиграли восемь золотых медалей на домашней Олимпиаде в Лондоне и шесть — спустя четыре года в Рио. В этот же период гонщики команды Sky восемь раз подряд выигрывали «Тур де Франс».

И вот теперь обвинительный приговор в отношении Фримана неизбежно бросает тень на все эти результаты. Пожалуй, скандала такого масштаба не было со времен разоблачения Лэнса Армстронга. Ведь Фриман работал в том числе и с главными звездами британского велоспорта — Крисом Фрумом и Брэдли Уиггинсом.

Заказ, на котором попался доктор, был сделан в 2011 году. Причем Фриман попросил доставить тестостероновые гели не каким-нибудь посредникам, а прямо на адрес Федерации велоспорта Великобритании. Когда этим делом занялся трибунал, доктор поначалу отрицал свою роль и утверждал, что заказ прибыл к нему по ошибке. Мол, на самом деле посылка предназначалась какому-то однофамильцу. Потом под давлением обстоятельств Фриман признался. Но заявил, что заказал тестостерон для одного из тренеров команды по имени Шейн Саттон.

Препарат якобы был нужен тому для лечения импотенции. Эта версия могла бы быть правдоподобной, однако Саттон категорически отверг свою роль в этой истории. Так стало очевидно, что тестостерон был нужен кому-то из спортсменов. Но вот кому? Фриман не признался.

Нет компьютера — нет обвинений

Тестостероновые гели — один из самых эффективных способов для употребления этого запрещенного в спорте препарата. Это куда безопасней инъекций и трудно ловится на допинг-контроле. А тестостерон — традиционный допинг для велосипедистов, который употребляют десятилетиями. Так что теоретически даже отсутствие положительных проб у британских звезд — далеко не гарантия того, что они «чистые».

Теперь расследованием дела Фримана занимается Антидопинговое агентство Великобритании. Доктор, естественно, отстранен от работы и, скорее всего, будет пожизненно дисквалифицирован. Будут допрошены и все гонщики команды Sky, включая Уиггинса и Фрума.

Интересно, кстати, что Фриман далеко не впервые вызывает подозрения антидопинговых властей. В 2016 году доктора даже допрашивали в британском парламенте. Тогда на границе попался один из работников команды Sky, который вез посылку с медицинскими препаратами. По его словам, привезти посылку просил Фриман.

Но тогда дело не получило продолжения из-за того, что некие злоумышленники украли из офиса компьютер доктора со всей медицинской информацией о гонщиках. Во всяком случае, так тогда утверждал сам Фриман. А еще один ноутбук врач случайно разбил. Данные, содержавшиеся на этих устройствах, пригодились бы и сейчас, но восстановить их, похоже, уже невозможно.