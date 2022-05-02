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Сегодня, 12:57

Федерация велосипедного спорта России намерена принять на турнирах гонщиков из разных стран

Виктория Кравченко
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что организация рассылает приглашения гонщикам из разных стран для участия в соревнованиях под эгидой федерации.

«У нас довольно-таки большой календарь. Плюс мы вносим изменения в единый календарный план Министерства спорта РФ, мы добавляем события. Некоторые из этих гонок делаем с международным статусом. Прежде всего, конечно, ожидаем белорусов, в конце мая будет Гран-при Москвы на треке, Гран-при Санкт-Петербурга на треке, потом будет международная гонка «Пять колец Москвы», — цитирует Екимова ТАСС.

Он также выразил надежду, что на турнир поедут не только гонщики из Белоруссии.

Международный союз велосипедистов (UCI) 1 марта временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14534171
Вячеслав Екимов
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