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Сегодня, 13:44

Екимов не видит смысла в переходе Федерации велосипедного спорта России в Азию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высказался о переходе в Азиатскую конфедерацию велоспорта.

«У нас ситуация не то что не позволит это сделать, даже если мы сделаем, то это ничего не даст, — цитирует Екимова ТАСС. — Все равно у нас будут ограничения, не будут допускаться российские команды как таковые, потому что санкции вынесены на уровне Международного союза велосипедистов, это касается практической стороны. Еще есть, конечно, регламент, надо изучать его, прежде чем такие решения принимать».

В начале марта Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены, представляющие команды не из своих стран, могут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе без национальной символики.

Источник: https://tass.ru/sport/14534201
Вячеслав Екимов
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