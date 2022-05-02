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Сегодня, 10:51

Антидопинговое агентство Белоруссии дисквалифицировало велогонщицу Савенко на 4 года

Виктория Кравченко
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Официальный сайт Национального антидопингового агентства (НАДА) дисквалифицировал 27-летнюю велогонщицу Инну Савенко, специализирующуюся на выступлениях на треке.

Спортсменка отстранена из-за «неблагоприятного результата по биологическому паспорту». Дисквалификация начинается с 2 сентября 2021 года. Результаты, показанные в период с 20 октября 2013 года до настоящего времени, аннулированы.

Савенко является бронзовым призером чемпионата Европы-2015 в командной гонке преследования и серебряным медалистом континентального первенства-2018 в гонке по очкам.

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