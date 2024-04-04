Оценки «Смуты» от журналистов — графика хорошая, остальное так себе

Сегодня в Сети появились первые обзоры «Смуты» от российских журналистов. Увы, почти все сошлись во мнении, что лучшая часть игры — это графика, которая раскрывается исключительно на мощных компьютерах.

Все остальное работает либо посредственно, либо попросту плохо: боевка сводится к «закликиванию» врагов, по которым еще и непросто попасть из-за проблем с хитбоксами, стелс нелогичен и явно реализован в последний момент, а большую часть геймплейного цикла занимает беготня.

Не удостоился похвал и сюжет — обзорщики жаловались на назойливую стилизацию диалогов, недостаток эпичности и низкий уровень озвучки.