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Сегодня, 14:05

«Ультимативное» издание Red Dead Redemption 2 попало на торренты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 знаменита в том числе и тем, как долго не могли ее взломать — больше года. Впрочем, для игроков под черным флагом проблемы на этом не закончились.

С момента последнего взлома прошло уже много времени, и для игры вышло немало обновлений, которые доставались только обладателям лицензий.

Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 теперь можно запустить на Android

Теперь же хакерская группа Razor 1911 взломала Ultimate-издание игры со всеми доступными на данный момент патчами. Разумеется, эта версия Red Dead Redemption 2 уже попала на торренты.

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