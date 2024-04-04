В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Outer Worlds и Thief

В магазине Epic Games Store открылась очередная раздача. На этот раз пользователи смогут забрать The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, ролевой экшен от студии Obsidian, и Thief — последнюю игру в знаменитой серии.

Увы, по уже старой традиции получить игру с российских аккаунтов не выйдет — придется воспользоваться VPN, которые до сих пор разрешены и работают в России, либо зарегистрировать аккаунт из другого региона.

Раздача продлится до 11 апреля.