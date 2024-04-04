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Сегодня, 17:05

В российской «Смуте» можно получить 12 разных концовок

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Cyberia Nova

В российской RPG разработчики сделали аж 12 концовок.

Pioner. Pioner, «Смута» и еще 8 самых ожидаемых российских игр 2024 года

Правда, это не значит, что сюжет будет расходиться на 12 разных веток, просто игра учитывает решения главного героя на протяжении всей игры.

В финале станет понятно, достиг ли Юрий Милославский своих романтических целей и удалось ли ему сохранить репутацию. А вот побочные квесты влиять на концовку не будут. Не предполагается и появление платных дополнений.

Игра вышла 4 апреля в сервисе VK PLAY купить ее можно за 2015 рублей.

Источник: Известия
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