Футболист Эрлин Холанн появился в Clash of Clans — за него можно поиграть

Известный норвежский футболист Эрлинг Холанн, играющий в команде «Манчестер Сити», появится в не менее известной мобильной игре Clash of Clans. Холанн станет «Королем варваров» и будет частью сезонного обновления.

Его даже можно будет заполучить себе в команду — «Король варваров» умеет становиться невидимым для некоторых врагов. Сообщают, что сотрудничество было инициативой Холанна, который играет в Clash of Clans уже десять лет.