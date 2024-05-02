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Сегодня, 16:45

Футболист Эрлин Холанн появился в Clash of Clans — за него можно поиграть

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Известный норвежский футболист Эрлинг Холанн, играющий в команде «Манчестер Сити», появится в не менее известной мобильной игре Clash of Clans. Холанн станет «Королем варваров» и будет частью сезонного обновления.

Его даже можно будет заполучить себе в команду — «Король варваров» умеет становиться невидимым для некоторых врагов. Сообщают, что сотрудничество было инициативой Холанна, который играет в Clash of Clans уже десять лет.

Источник: The Verge
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