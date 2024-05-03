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3 мая, 23:55

В Steam вышла игра от известного ютубера — у нее 99% положительных оценок

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dog Brew.
Фото Yuliy Oneshko

Ютубер Юлик (4 миллиона подписчиков) выпустил в Steam свой проект, который собрал 99% положительных отзывов.

Dog Brew.
Фото Yuliy Oneshko

Dog Brew — небольшая инди-игра, в которой песику предстоит варить различные напитки, чтобы расплатиться с долгами.

Dog Brew.
Фото Yuliy Oneshko

Игрокам придется не просто бездумно варить напитки, но и учитывать предпочтения и вкусы жителей маленького городка.

Dog Brew.
Фото Yuliy Oneshko

Dog Brew доступна в российском Steam и стоит 144 рубля.

Юлик — ютубер с 4 миллионами подписчиков на YouTube. Основной контент блогера — реакции на видео. Dog Brew блогер разработал за несколько месяцев в свободное от основной деятельности время.

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