В Steam вышла игра от известного ютубера — у нее 99% положительных оценок

Ютубер Юлик (4 миллиона подписчиков) выпустил в Steam свой проект, который собрал 99% положительных отзывов.

Dog Brew. Фото Yuliy Oneshko

Dog Brew — небольшая инди-игра, в которой песику предстоит варить различные напитки, чтобы расплатиться с долгами.

Dog Brew. Фото Yuliy Oneshko

Игрокам придется не просто бездумно варить напитки, но и учитывать предпочтения и вкусы жителей маленького городка.

Dog Brew. Фото Yuliy Oneshko

Dog Brew доступна в российском Steam и стоит 144 рубля.